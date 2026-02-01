Un nuovo decesso si aggiunge al bilancio della tragedia di Crans-Montana. Questa volta si tratta di un ragazzo svizzero di 18 anni, morto a causa dell’incendio che ha devastato il locale Le Constellation nella notte di San Lorenzo. Sale così a 41 il numero delle vittime di questa notte drammatica, mentre le operazioni di soccorso continuano ancora senza sosta.

Continua purtroppo ad aggiornarsi il bilancio delle vittime della tragedia di Crans-Montana: la notizia del decesso di un giovane di nazionalità svizzera, avvenuto delle scorse ore, ha infatti aggiunto un altro nome alla lista dei morti causati del terribile incendio che nella notte di San Lorenzo ha devastato il locale Le Constellation. Stando a quanto riferito dalle autorità giudiziarie locali, il diciottenne svizzero, che stava lottando tra la vita e la morte dallo scorso 1° gennaio, non ce l'ha fatta: il ragazzo è spirato nel letto dell'ospedale di Zurigo in cui era ricoverato per via delle gravissime ferite riportate, Il bilancio, dopo il decesso del giovane avvenuto nella giornata di ieri, sabato 31 gennaio, sale così a 41 morti e 115 feriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia di Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: morto un 18enne svizzero

