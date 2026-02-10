Sei un traditore della patria | lo scontro tra Vannacci e Calenda esplode in diretta tv

Questa mattina, il confronto tra Vannacci e Calenda a L'aria che tira si è trasformato in uno scontro acceso. Le parole volavano pesanti, con Vannacci che ha accusato Calenda di essere un traditore della patria. La risposta del generale non si è fatta attendere: ha detto di essere a favore dell’Italia, non di Putin. La discussione è diventata subito molto tesa e il pubblico ha assistito a un confronto diretto senza filtri.

