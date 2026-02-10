Sei un traditore della patria | lo scontro tra Vannacci e Calenda esplode in diretta tv

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, il confronto tra Vannacci e Calenda a L'aria che tira si è trasformato in uno scontro acceso. Le parole volavano pesanti, con Vannacci che ha accusato Calenda di essere un traditore della patria. La risposta del generale non si è fatta attendere: ha detto di essere a favore dell’Italia, non di Putin. La discussione è diventata subito molto tesa e il pubblico ha assistito a un confronto diretto senza filtri.

Scontro durissimo tra Vannacci e Calenda a L'aria che tira: "Sei un traditore della patria". Il generale replica: "Pro Italia, non pro Putin". Fini attacca: "Spregiudicato, hai usato la Lega come taxi".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Vannacci Calenda

Scontro Lega-Calenda: “Dovrà rispondere legalmente di quello che ha detto”. E lui replica: “”Traditori della Patria”

Zaniolo risponde a Olivera e lo provoca, il video virale dello scontro in campo: “Sei scarso”

Durante la partita tra Udinese e Napoli, un video virale ha catturato uno scontro tra Zaniolo e Olivera, con il giocatore azzurro che lo provoca dicendo “Sei scarso”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vannacci Calenda

Argomenti discussi: Lega, Vannacci a Modena: Il traditore è Salvini. Io sono rimasto fedele ai miei principi; Vannacci: Salvini ha tradito gli ideali della Lega. È ora di dare una svegliata al centrodestra; Fini: Io traditore come Vannacci? Assurdo, Salvini parla senza sapere. Loro due spregiudicati, hanno agito per interesse; Il Vaffa del Generale a Salvini: Io traditore? No, sei tu!. Ma la Lega non teme la fuga dei parlamentari.

sei un traditore dellaSecondo Giubilei, Vannacci sarebbe amico della sinistraSecondo Francesco Giubilei, Vannacci sarebbe un amico della sinistra. Buffo, dato che è la destra che si spellava le nani ogni volta che citava i fascisti della X-Mas e non si ha notizia di persone ... gayburg.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.