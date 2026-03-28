Prato, 28 marzo 2026 - Il cinema Omnia Center il 27 marzo ha ospitato l'anteprima del film "Tradita ", diretto da Gabriele Altobelli, con protagonista Manuela Arcuri. La serata è interamente sponsorizzata dalla Fondazione Pallavicino di Genova, presieduta dal Principe Domenico Antonio Pallavicino, che ha portato il grande cinema a Prato con un evento esclusivo e gratuito. Ospite d'onore della serata è stata proprio Manuela Arcuri, che prima della proiezione è stata intervistata dalla giornalista Letizia Cini. "Tradita", tratto dal libro di Maria Carboni, è una crime-story intensa in cui si intrecciano passione, tradimento e vendetta, ed è uscito nelle sale italiane il 20 marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Prato l’anteprima del film ‘Tradita’ con Manuela Arcuri

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