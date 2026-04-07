Un nuovo sguardo sul “Cristo del Gargano” arriva da un saggio scritto dal filosofo Flavio L. Belvedere. L’analisi si concentra sul rapporto tra la rappresentazione religiosa e le strategie di promozione commerciale legate alla statua. Il testo esamina come il simbolo sacro venga utilizzato all’interno di campagne di marketing e quale impatto questa combinazione possa avere sulla percezione pubblica. La riflessione si inserisce in un dibattito più ampio sulla relazione tra fede e consumo.

Tra fede e marketing: un contributo critico sul "Cristo del Gargano" a cura del filosofo Flavio L. Belvedere. Serve davvero un monumento imponente, o sarebbe più significativo celebrare esempi concreti di coraggio e responsabilità civile? L'11 aprile l'Auditorium Cristanziano Serricchio ospiterà un convegno dedicato al progetto del “Cristo del Gargano”, la statua monumentale di Cristo, ideata dall'ingegnere Michelangelo De Meo. La struttura in acciaio alta 22 metri, prevede un ascensore panoramico al suo interno e scale a chiocciola di sicurezza, che permetterebbero l’accesso a due balconi circolari in vetro, con vista panoramica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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