Convegno il Cristo del Gargano

Si è tenuto un convegno dedicato al “Cristo del Gargano” presso l’Auditorium Serricchio, situato nel Palazzo dei Celestini in Corso Manfredi n. . L’evento ha visto la partecipazione di numerosi relatori e appassionati, con interventi incentrati sulla figura e sull’iconografia del Cristo nel contesto garganico. La giornata ha previsto sessioni di discussione e presentazioni, con un’attenzione particolare alle opere artistiche e alle tradizioni locali.

Luogo: Auditorium Serricchio - Palazzo dei Celestini in Corso Manfredi n. 24 a Manfredonia (FG). Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste - S. Giovanni Rotondo: dott. Da Bi Brono. Sen. Anna Maria Fallucchi: Membro della 7ª e 9ª commissione parlamentare. Dott.sa Rosa Barone: Consigliera Regione Puglia - Componente Commissione V (Ambiente - Assetto ed utilizzazione del territorio) e Vicepresidente Commissione VII (Affari Istituzionali). Dott. Napoleone Cera: Consigliere Regione Puglia - Componente Commissione I (Bilancio - Finanze - Programmazione). Dott. Ing. Stefano Torraco: Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia. Dott. Arch. Tiziano Bibbò: Presidente Ordine degli Architetti e paesaggisti della provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Convegno il “Cristo del Gargano” Articoli correlati Leggi anche: Convegno sul Cristo del Gargano La statua di Cristo alta 22 metri veglia sul Gargano: la grandiosa opera che tocca il cieloSiamo abituati a vedere grandi statue del Cristo che raggiungono altezze elevatissime, quasi a voler toccare il cielo, ma che sono lontane da noi,... LE 4 REPUBBLICHE MARINARE A CONFRONTO: Chi Dominava Davvero i Mari Una selezione di notizie su Convegno il Cristo del Gargano Temi più discussi: CONVEGNO IL CRISTO DEL GARGANO; MANFREDONIA CRISTO Manfredonia ospita il convegno sul Cristo del Gargano all’Auditorium Serricchio; PIGIAMA IN OFFERTA AL BOLLE DI SAPONE; IL DISAVANZO DELLA SANITÀ IN PUGLIA È DI 369 MILIONI DI EURO. MANFREDONIA CRISTO Manfredonia ospita il convegno sul Cristo del Gargano all’Auditorium SerricchioUn’occasione di approfondimento culturale e territoriale che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori locali ... statoquotidiano.it Diocesi: Manfredonia, domani a Vico del Gargano convegno Giustizia sociale e conversione ecologicaSarà dedicato a Giustizia sociale e conversione ecologica l’appuntamento formativo che si terrà domani mattina a Vico del Gargano. Questo convegno – si legge in una nota dell’arcidiocesi di Manfred ... agensir.it Convegno il “Cristo del Gargano” Dettagli dell’evento facebook