suore di tutto il mondo in preghiera per la pace

Le suore di tutto il mondo si sono riunite in preghiera collettiva, collegandosi tramite internet per chiedere pace. L’iniziativa coinvolge comunità religiose provenienti da diversi Paesi, che si sono unite in un momento di spiritualità condivisa. La preghiera si svolge in contemporanea, senza distinzioni di nazionalità o provenienza, sottolineando l’universalità del gesto.

Servizio di Nicola Ferrante TG2000.

