Cei | tutte le comunità ecclesiali italiane in preghiera per la pace nel mondo

Tutte le comunità ecclesiali italiane si sono riunite per pregare per la pace nel mondo. La giornata di preghiera è stata promossa dai vescovi italiani e si è svolta presso la parrocchia romana di Santa Maria Immacolata di Lourdes. Centinaia di fedeli hanno partecipato alle celebrazioni, portando avanti intenzioni e suppliche collettive. L’evento ha coinvolto diverse realtà religiose del Paese.

Tutte le comunità della penisola dedicano intenzioni e preghiere alla giornata promossa dai vescovi italiani presso la parrocchia romana di Santa Maria Immacolata di Lourdes. Parla il Padre Salvatore Cipolla, Parroco Santa Maria Immacolata di Lourdes a Roma “La nostra comunità ha risposto immediatamente all’appello del cardinale Zuppi e dei vescovi italiani”. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cei: tutte le comunità ecclesiali italiane in preghiera per la pace nel mondo Articoli correlati Giornata nazionale di preghiera per la pace: veglia in San Michele insieme alla comunità ortodossaL’appuntamento ad Arezzo è alle 20 davanti alla chiesa dei Santi Michele e Adriano lungo Corso Italia. Suore di tutto il mondo in preghiera per la paceIn preghiera per la pace anche le suore di tutto il mondo, collegate via internet. Cei: tutte le comunità ecclesiali italiane in preghiera per la pace nel mondo Contenuti utili per approfondire Cei tutte le comunità ecclesiali... Temi più discussi: Medio Oriente. Il dolore per la morte di padre Al-Rahi, ucciso dalla guerra in Libano; Cei: il 13 marzo giornata di preghiera e digiuno per la pace in Medio Oriente; C’è chi dice No. Ma non alle guerre; Venerdì 13 marzo Giornata di preghiera e digiuno per la pace. La preghiera del Papa. Giornata di penitenza e digiuno l’invito della CEI a tutte le comunità diocesaneIn comunione con l’intera Chiesa italiana, la Diocesi di Como, venerdì 13 marzo, vive la Giornata di preghiera, digiuno e penitenza per la pace indetta dalla CEI (Conferenza episcopale italiana). Il V ... valtellinanews.it La Chiesa italiana contro la guerra. Digiuno e preghiera per le vittimeSono centinaia le comunità italiane che oggi, attraverso sante Messe, Via Crucis, recita del Rosario e adorazioni eucaristiche, si ritroveranno unite per dar vita a un momento di preghiera e partecipa ... agensir.it #Tg2000 - Cei: tutte le comunità ecclesiali italiane in preghiera per la pace nel mondo #13marzo #Tv2000 #PapaLeone #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Pace #Peace #Digiuno #Preghiera #ChiesaCattolica #Vaticano @tg2000it x.com Il vicepresidente della CEI sottolinea: "L'indipendenza della magistratura non è un privilegio ma tutela dello Stato di diritto" - facebook.com facebook