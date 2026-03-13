Cei | tutte le comunità ecclesiali italiane in preghiera per la pace nel mondo

Da tv2000.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le comunità ecclesiali italiane si sono riunite per pregare per la pace nel mondo. La giornata di preghiera è stata promossa dai vescovi italiani e si è svolta presso la parrocchia romana di Santa Maria Immacolata di Lourdes. Centinaia di fedeli hanno partecipato alle celebrazioni, portando avanti intenzioni e suppliche collettive. L’evento ha coinvolto diverse realtà religiose del Paese.

Tutte le comunità della penisola dedicano intenzioni e preghiere alla giornata promossa dai vescovi italiani presso la parrocchia romana di Santa Maria Immacolata di Lourdes. Parla il Padre Salvatore Cipolla, Parroco Santa Maria Immacolata di Lourdes a Roma “La nostra comunità ha risposto immediatamente all’appello del cardinale Zuppi e dei vescovi italiani”. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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