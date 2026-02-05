Primavera in Darsena | torna il Garage Sale tra vintage hand-made musica e Gs kids

Sabato e domenica la Darsena di Ravenna si riempie di colori e di musica con il Garage Sale. Il mercato dedicato al vintage, al riuso e all’artigianato torna a portare vita tra le rive del porto. Oltre alle bancarelle di oggetti di design e proposte second-hand, ci sono anche tante creazioni fatte a mano, perfette per chi cerca qualcosa di originale. Un appuntamento che invita i visitatori a curiosare, scoprire e sostenere uno shopping più consapevole.

Sabato 28 e domenica 29 marzo Garage Sale, il mercato etico dedicato al riuso, al vintage e all'artigianato, torna ad animare la Darsena di Ravenna con un pop-up market in cui curiosare e perdersi tra oggetti di design, proposte second-hand e tante creazioni hand-made, a sostegno di uno shopping.

