Primavera in Darsena | torna il Garage Sale tra vintage hand-made musica e Gs kids

Da ravennatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato e domenica la Darsena di Ravenna si riempie di colori e di musica con il Garage Sale. Il mercato dedicato al vintage, al riuso e all’artigianato torna a portare vita tra le rive del porto. Oltre alle bancarelle di oggetti di design e proposte second-hand, ci sono anche tante creazioni fatte a mano, perfette per chi cerca qualcosa di originale. Un appuntamento che invita i visitatori a curiosare, scoprire e sostenere uno shopping più consapevole.

Sabato 28 e domenica 29 marzo Garage Sale, il mercato etico dedicato al riuso, al vintage e all'artigianato, torna ad animare la Darsena di Ravenna con un pop-up market in cui curiosare e perdersi tra oggetti di design, proposte second-hand e tante creazioni hand-made, a sostegno di uno shopping.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Darsena Ravenna

Mercatini gennaio 2026 a Milano: eventi tra vintage, modernariato e hand-made

I mercatini di gennaio 2026 a Milano offrono un’ampia selezione di oggetti tra vintage, modernariato e hand-made.

Vintage, handmade e workshop: torna l'edizione natalizia di Garage Sale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Darsena Ravenna

Argomenti discussi: A Lesa partono i lavori per il restauro della darsena Sourour.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.