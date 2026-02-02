Da Firenze a Pistoia Il fascino della ciclostorica Si sono viste anche le auto

Questa mattina, la città di Pistoia si è riempita di appassionati per la ciclostorica sulla Firenze-Pistoia. La gara storica, che risale al 1870, ha attirato molti spettatori anche se il tempo non è stato ideale: il cielo sereno e il freddo hanno comunque spinto le persone a seguire l’evento. Tra le biciclette d’epoca e qualche auto d’epoca in corsa, il fascino di questa rievocazione ha coinvolto tutti i presenti.

PISTOIA Favorita da una bella mattinata di sole anche se un po' freddina, ha riscosso un altro grande successo la Firenze-Pistoia rievocazione storica della prima gara ciclistica in Italia del 2 febbraio 1870. Dopo le iniziative del sabato con le due pedalate ecologiche a Firenze e Pistoia con visite guidate, i 19 ciclisti storici (con buona rappresentanza femminile) si sono messi sui pedali di buon mattino nel Piazzale delle Cascine a Firenze da dove ha preso il via la ciclostorica presente l'assessore allo sport del comune Letizia Perini. Con loro in bici anche un gruppo di ex corridori e i due figli del compianto Franco Ballerini, Matteo e Gianmarco.

