A Forlimpopoli, nel giardino dedicato a Tony Golfarelli, sta per essere installato un totem commemorativo. Si tratta di un elemento che intende rappresentare un ricordo tangibile di Golfarelli, conosciuto nella comunità per il suo sorriso e il suo legame con il luogo. La realizzazione di questo totem segna un passo concreto nella creazione di uno spazio dedicato alla memoria dell’individuo.

Un segno concreto per custodire la memoria e il sorriso di Tony Golfarelli prende forma a Forlimpopoli: nel giardino che sarà a lui dedicato sorgerà presto anche un totem commemorativo. L’opera, realizzata dagli studenti del Liceo artistico Canova di Forlì, sarà pronta tra circa venti giorni e conterrà anche una poesia scritta dallo stesso Golfarelli, con cui aveva vinto un premio. L’iniziativa nasce dal desiderio della famiglia di mantenere vivo il ricordo di una figura molto amata in città, ex consigliere comunale e già presidente provinciale dell’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla. A spiegare l’origine del progetto è il padre Ubaldo: "L’idea l’ho avuta io con la sindaca Milena Garavini e il vicesindaco Enrico Monti, visto che Tony ha fatto anche due mandati in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Totem in ricordo di Golfarelli nel ‘suo’ giardino

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