Marco nel ricordo di tutti Il suo volto in una felpa
Marco è ancora vivo nei ricordi di tutti, e il suo volto compare sulle felpe indossate dai lavoratori del carro di Jacopo Allegrucci. La squadra si distingue non solo per il talento nella creazione delle maschere, ma anche per il forte legame che unisce i suoi membri durante il Carnevale. Questa presenza visibile e personale rende evidente quanto Marco abbia segnato il cuore di chi lavora con lui.
Una squadra unica nel Carnevale e nel ricordo. È quella composta dalle maestranze del carro di Jacopo Allegrucci. Maestranze delle quali faceva parte anche il giovane Marco Riccomagno, venuto a mancare a seguito di un fatale incidente automobilistico lo scorso 20 giugno. Marco era l'aiuto carpentiere di Allegrucci e lo era da 15 anni. Una presenza importante e ben voluta all'interno della squadra. Così quella stessa squadra, che ne ha sempre apprezzato la bravura tecnica e la simpatia, ha voluto ricordarlo per questo primo Carnevale senza il suo sorriso. In oltre 50, praticamente tutte le maestranze, ad ogni corso indossano una felpa arancione con sulla spalla sinistra stampata una immagine, creata tramite intelligenza artificiale, che ripropone il volto di Marco.
