Toscana Tour | Stockdale record bene Bistoni

Durante la ventesima edizione del Toscana Tour, si sono distinti il record di Stockdale e le prestazioni positive di Marie Bistoni. L’amazzone aretina ha affrontato con successo diverse prove, raggiungendo importanti risultati. La competizione ha visto confronti con alcuni tra i più forti cavalieri a livello internazionale, offrendo un palcoscenico di grande rilievo per i partecipanti.

Parla anche aretino la ventesima edizione del Toscana Tour. La giovane amazzone Marie Bistoni si è messa in evidenza durante tutta la settimana centrando importanti obiettivi, anche in considerazione del fatto che se l’è vista con i big dell’ equitazione a livello mondiale. Domenica ha conquistato il quinto posto nel gran premio del Bronze Tour con Ivanda del Colle, una cavalla che è cresciuta nelle sue scuderie e con la quale già lo scorso anno aveva vinto la categoria riservata ai cavalli di sette anni sempre al Toscana Tour. In settimana ha anche gareggiato con Morning Light Dc con la quale si è classificata dodicesima e tredicesima nella 140 del Gold Tour del Csi a 4 stelle, che hanno visto alla partenza oltre cento binomi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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