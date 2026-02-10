Giorgia sceglie Pisa | unica tappa toscana per il tour estivo

Oggi a Pisa parte il tour estivo di Giorgia, con un concerto che già sta attirando moltissimi fan. Le prevendite dei biglietti sono andate a ruba e l’atmosfera in città si fa già calda. La cantante romana ha scelto Pisa come unica tappa toscana, dando il via a una serie di concerti che promettono di essere memorabili. La piazza si riempirà stasera di musica e di persone pronte a vivere un evento speciale.

PISA – Scatta ogg i (10 febbraio), la corsa ai tagliandi per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate pisana. A partire dalle 11, sul circuito Ticketone, si aprono le vendite per il concerto di Giorgia, inserito nel cartellone del festival Pisa Summer Knights. L'artista romana salirà sul palco della suggestiva Piazza dei Cavalieri il prossimo 23 luglio. Si tratta di un evento esclusivo per il territorio regionale: quella pisana sarà infatti l' unica data in Toscana del suo tour estivo, un viaggio musicale che toccherà in tutto soltanto 12 città. Il live sarà l'occasione per ascoltare dal vivo i brani dell'ultimo album G, lavoro discografico che ha appena ottenuto la certificazione oro.

