In Toscana, nel 2026, sono stati destinati più di 1,5 milioni di euro per il rafforzamento di archivi e biblioteche regionali. La somma viene assegnata dalla Regione con l’obiettivo di potenziare gli spazi dedicati alla cultura e alla conservazione del patrimonio librario. La decisione coinvolge diverse strutture sul territorio, con attenzione particolare alle attività di restauro, digitalizzazione e accesso pubblico.

La Regione Toscana ha stanziato per il 2026 oltre 1,5 milioni di euro destinati al potenziamento di archivi e biblioteche regionali. L’operazione mira a rendere la cultura un bene accessibile a ogni cittadino attraverso un sistema di supporto capillare. L’atto amministrativo è diventato operativo con un decreto dirigenziale siglato pochi giorni fa. La distribuzione dei fondi vede 1,2 milioni di euro assegnati alle 12 Reti documentarie locali, mentre una quota di 335 mila euro è riservata ai 5 servizi specialistici che operano a livello regionale. Cristina Manetti, assessora alla cultura, ha sottolineato come queste risorse servano a considerare gli spazi di lettura e i depositi documentari come infrastrutture essenziali per lo sviluppo delle comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana, 1,5 milioni per biblioteche: cultura come riscatto sociale

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