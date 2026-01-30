Educazione alla legalità e inclusione sociale | dalla Regione 6 milioni per i ' cantieri di antimafia sociale'

La Regione mette a disposizione 6 milioni di euro per i 'cantieri di antimafia sociale'. L’obiettivo è coinvolgere i giovani tra i 14 e i 25 anni che vivono in zone a rischio sociale e influenze criminali. Sono programmi che puntano a educare alla legalità e a promuovere l’inclusione sociale, offrendo opportunità di formazione e crescita. L’iniziativa mira a dare una risposta concreta alle difficoltà di chi cresce in ambienti complicati e a rafforzare il senso di comunità e legalità tra i più giovani.

Presentata la seconda edizione del programma rivolto alle associazioni per iniziative volte al contrasto non repressivo della criminalità organizzata e alla prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile Promuovere iniziative e azioni di educazione alla legalità, formazione civica e inclusione sociale rivolte ai giovani tra i 14 e i 25 anni che appartengono a contesti a elevata criticità socio-economica e influenza criminale. E' questo l'obiettivo dell'iniziativa Cantieri Innovativi di Antimafia sociale, ideata dalla Regione Puglia e giunta alla seconda edizione. Per l'avviso, che si rivolge a Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, anche in forma associata, la Regione ha stanziato sei milioni di euro.🔗 Leggi su Baritoday.it

La Regione ha approvato la distribuzione di 800mila euro per 132 iniziative dedicate ai giovani.

