Abitare la cultura | cosa raccontano oggi le biblioteche di Bergamo

Le biblioteche di Bergamo sono un punto di riferimento per la città. Questa mattina abbiamo incontrato Laura Boni, direttrice del Sistema Bibliotecario Urbano, che ha spiegato come le biblioteche siano molto più di semplici spazi di lettura. Oggi sono luoghi di incontro, di scambio e di formazione, capaci di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Boni ha parlato di nuovi progetti e iniziative che stanno portando l cultura più vicino alle persone, rendendo le biblioteche un vero cuore pulsante della comunità bergamasca.

Intervista. L'intervista alla direttrice del Sistema Bibliotecario Urbano Laura Boni apre un nuovo progetto editoriale dedicato all'analisi del sistema culturale bergamasco L'intervista a Laura Boni, direttrice del Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo, inaugura un progetto editoriale che nei prossimi mesi intende attraversare e raccontare lo stato della cultura bergamasca attraverso la voce dei principali referenti delle agenzie culturali pubbliche e private della città. L'obiettivo è restituire una istantanea delle condizioni reali di accesso, partecipazione e inclusione, in un contesto segnato da profondi cambiamenti sociali e nei modi di fruizione culturale.

