Crisi energetica il governo valuta misure Le ipotesi dalle targhe alterne a più smart working e limiti all’uso dei condizionatori

Il governo sta esaminando diverse soluzioni per affrontare la crisi energetica, con proposte che includono l’introduzione di targhe alterne, un incremento dello smart working e restrizioni sull’uso dei condizionatori. Queste iniziative sono basate sul Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale del 2023, elaborato dai tecnici del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. La crisi è stata innescata dalla guerra in Iran, che ha influito sulla disponibilità di risorse energetiche.

Il Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale del 2023 è la base sulla quale stanno lavorando i tecnici del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per elaborare misure per affrontare la crisi energetica scatenata dalla guerra in Iran. Il piano verrà aggiornato sulla base delle esigenze del momento, imprevedibili data l’estrema instabilità della situazione bellica. Il Mase valuta anche le raccomandazioni del 20 marzo scorso dell’ Agenzia internazionale dell’energia sulla riduzione del consumo di combustibili fossili. Tra queste ci sono un maggior ricorso allo smart working – caldeggiato anche dalla Cgil per i dipendenti pubblici – il razionamento dei carburanti e limitazioni all’uso dei veicoli con l’ipotesi delle targhe alterne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crisi energetica, il governo valuta misure. Le ipotesi, dalle targhe alterne a più smart working e limiti all’uso dei condizionatori Smart working, targhe alterne e limiti ai condizionato: governo valuta il lockdown energeticoIl governo lavora a misure graduali per ridurre i consumi in caso di crisi energetica, dal contenimento di condizionatori e illuminazione pubblica... Leggi anche: Il governo verso il lockdown energetico a maggio: condizionatori, targhe alterne e smart working Temi più discussi: Energia, Italia rinvia addio al carbone. Centrali restano fino al 2038; L’Ue avverte i governi: la crisi energetica non diventi una crisi fiscale; Provider italiani allarmati: razionamenti energetici minacciano servizi digitali; Crisi energetica, la Spagna accelera sulla transizione e si allontana da Roma. Crisi energetica e carburanti: l’Italia verso il lockdown energetico?Da maggio il governo italiano potrebbe attuare delle misure di razionamento energetico, con implicazioni dirette su carburanti, condizionatori e targhe alterne ... lautomobile.aci.it Crisi energetica e piano di risparmio: ipotesi Dad e smart workingPiano emergenza crisi energetica 2026: il governo valuta smart working e razionamenti. Dad esclusa per ora. Scopri tutte le misure previste. quotidianodiragusa.it Lockdown energetico Con l’aumento della crisi energetica, il governo sta valutando misure drastiche per contenere i consumi: https://fanpa.ge/uJ5NY - facebook.com facebook Cina pronta a crisi energetica da primo mandato Trump, come sta rispondendo x.com