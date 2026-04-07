Tornano le Giornate Dantesche a Foligno l'evento che celebra la nascita della Divina Commedia
Dal 8 al 12 aprile si svolgono a Foligno le Giornate Dantesche, un evento dedicato alla celebrazione dell’opera di Dante Alighieri. La manifestazione si svolge nel centro storico, dove è stata stampata la prima edizione della Divina Commedia. Durante i cinque giorni si svolgono vari eventi e itinerari culturali, che attraggono un numero consistente di visitatori. L’iniziativa si inserisce nel calendario annuale dedicato al poeta fiorentino.
Dall'8 al 12 aprile tornano a Foligno le Giornate Dantesche, pensate per celebrare il patrimonio culturale dell'opera di Dante Alighieri proprio dove è stata stampata la prima edizione della Divina Commedia: tra eventi e itinerari, il centro storico si prepara ad accogliere numerosi visitatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tornano le “Giornate Dantesche“. Letture e dialoghi con espertiTornano le “Giornate Dantesche” celebrando il canto XI del Paradiso, dedicato a San Francesco, a 800 anni dalla morte.
"Tanto vale divertirsi": la commedia che celebra la forza liberatoria della risataCEGLIE MESSAPICA - Prosegue la stagione di prosa del Teatro Comunale di Ceglie Messapica con l'organizzazione di Puglia Culture e la curatela di...
Temi più discussi: Tornano le Giornate Dantesche. Letture e dialoghi con esperti; A Foligno tornano le Giornate Dantesche: 5 giorni nel segno di Dante; Il torneo del liceo Dante. Il mito della Chaltron’s. E’ l’ora di ricominciare; Nuovi orari per i musei di Foligno: ecco tutte le aperture fino al 31 ottobre.
Tornano le Giornate Dantesche a Foligno, l’evento che celebra la nascita della Divina CommediaDall'8 al 12 aprile tornano a Foligno le Giornate Dantesche, pensate per celebrare il patrimonio culturale dell'opera di Dante Alighieri proprio dove è ... fanpage.it
A Foligno tornano le Giornate Dantesche: 5 giorni nel segno di DanteFoligno celebra Dante con le Giornate Dantesche 2026: eventi, arte e cultura nel segno dell’XI Canto e di San Francesco. siviaggia.it
Correte ad iscrivervi!! Questo dog trekking è all'interno del famoso evento culturale "Le Giornate Dantesche" del Comune di Foligno - che quest'anno ha come tema l'XI Cantico del Paradiso, nel quale San Tommaso parla di San Francesco Proprio per que - facebook.com facebook
Mercoledì 8 aprile, presso Palazzo Trinci a Foligno, in occasione delle “Giornate Dantesche”, si terrà una Lectio magistralis di Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri, su San Francesco nel pensiero e nell'opera di Dante. Leggi tutto: t.ly/khGt x.com