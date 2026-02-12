Tanto vale divertirsi | la commedia che celebra la forza liberatoria della risata

Questa sera il Teatro Comunale di Ceglie Messapica apre le sue porte a uno spettacolo che vuole far ridere e divertire il pubblico. La commedia “Tanto vale divertirsi” va in scena alle 21, portando in scena una storia leggera e spassosa, organizzata da Puglia Culture e curata da Armamaxa Teatro. La stagione di prosa si conferma un appuntamento che promette risate e momenti di svago per tutti.

CEGLIE MESSAPICA - Prosegue la stagione di prosa del Teatro Comunale di Ceglie Messapica con l'organizzazione di Puglia Culture e la curatela di Armamaxa Teatro, con uno spettacolo brillante e sorprendente: “Tanto vale divertirsi”, in scena sabato 14 febbraio 2026 alle ore 21.00. “Tanto vale divertirsi” è un'opera molto emozionante che omaggia il kabarett, la rivista e la comicità del '900, ricca di musica e canto, che si ispira a fatti drammatici realmente accaduti durante la seconda guerra mondiale. La trama si riferisce al periodo di permanenza nel campo di transito di Westerbork, in Olanda, dei maggiori attori comici ebrei del tempo, dove fu costruito un teatro e dove questi dovevano esibirsi per i loro carcerieri, in cambio di una momentanea immunità dai campi di sterminio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

