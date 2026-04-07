Tornano dalle nozze e non arrivano mai | coppia muore abbracciata due figli restano soli a Tucumán

Una coppia che aveva appena celebrato il matrimonio non ha fatto ritorno a casa, rimanendo intrappolata nelle acque dell’alluvione che ha colpito la provincia di Tucumán. Dopo la tempesta, le ricerche hanno ritrovato i corpi dei due coniugi, ancora abbracciati, mentre i loro due figli sono rimasti da soli. La violenta perturbazione ha provocato almeno tre vittime e ha causato danni significativi nella regione.

Travolti dall’alluvione dopo un matrimonio. Una violenta tempesta ha colpito la provincia di Tucumán, in Argentina, causando almeno tre vittime. Tra queste, una giovane coppia rimasta intrappolata nella propria auto mentre rientrava da un matrimonio a Tafí Viejo. Le vittime sono Mariano Robles, 28 anni, e Solana Albornoz, 32 anni, visti l’ultima volta mentre lasciavano la festa nella serata di sabato. Poco dopo, intorno alle 21, i familiari hanno perso ogni contatto con loro. L’ultima decisione: fermarsi ad aspettare che passasse la pioggia. Secondo quanto ricostruito, i due avevano deciso di fermarsi lungo la strada in attesa che la pioggia si attenuasse prima di rientrare a casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tornano dalle nozze e non arrivano mai: coppia muore abbracciata, due figli restano soli a Tucumán “Avere figli non garantisce di non essere soli quando si muore”: la storia di Zoe Noeble diventa virale e arrivano molte testimonianzeC’è un timore che accompagna molte persone senza figli: morire soli, senza nessuno accanto negli ultimi giorni di vita. Trieste, coppia in vacanza a Sharm lascia i figli minori soli a casa: finisce in drammaUna coppia di genitori di Trieste ha lasciato da soli in casa i loro cinque figli minorenni per partire in vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Argomenti più discussi: Vicenza; Berenice Vendicativa torna a splendere al Teatro Olimpico; Le nozze di Teti e Peleo; Pasqua e Pasquetta sotto il sole: tornano il bel tempo e le temperature gradevoli; Donne. Capolavoro di Rognoni, le ragazze di Di Donato tornano a vincere: ora sono al quarto posto. Ci sono notti in cui i conti non tornano mai. Ti guardi indietro e vedi una scia di traguardi raggiunti, di battaglie vinte, di applausi ricevuti. Ma poi, nell'oscurità della camera da letto, ti accorgi che hai costruito una cattedrale magnifica in cui però non abita nessu - facebook.com facebook Forti dei loro rappresentanti nel governo USA, tornano alla ribalta #complottisti e #novax. Una riflessione: Noi sanitari dobbiamo curare tutti, ma curare gli idioti è piu’ difficile x.com