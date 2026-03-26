Una coppia di Trieste ha lasciato i cinque figli minorenni a casa mentre si trovava in vacanza a Sharm el-Sheikh. I genitori sono partiti senza disporre di un affidamento temporaneo o di un adulto responsabile presente nell’abitazione. La polizia ha ricevuto segnalazioni di possibile abbandono e ha avviato le indagini. La situazione ha provocato un intervento delle autorità per tutelare i minori coinvolti.

Una coppia di genitori di Trieste ha lasciato da soli in casa i loro cinque figli minorenni per partire in vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto.A scoprire la situazione è stata un’insegnante, probabilmente dopo i racconti di uno dei bambini, che ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune. A seguito della segnalazione, i Servizi sociali, insieme alla polizia locale, hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione. I minori sono stati immediatamente presi in carico per garantire la loro protezione. I cinque fratelli (i più piccoli frequentano la scuola primaria, il più grande un istituto superiore) sono stati prima accompagnati all’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo per verificare il loro stato di salute. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trieste, coppia in vacanza a Sharm lascia i figli minori soli a casa: finisce in dramma

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