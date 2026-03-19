Avere figli non garantisce di non essere soli quando si muore | la storia di Zoe Noeble diventa virale e arrivano molte testimonianze

Una storia che ha fatto il giro dei social racconta di Zoe Noeble, una donna che ha condiviso la sua esperienza e ha toccato molte persone. La vicenda mette in luce il timore di chi non ha figli, ovvero di finire i propri giorni senza qualcuno vicino. Sono arrivate numerose testimonianze di persone che vivono questa paura in prima persona.

C’è un timore che accompagna molte persone senza figli: morire soli, senza nessuno accanto negli ultimi giorni di vita. Ma, secondo Zoe Noeble ( @wearechildfree ), attivista ed ex operatrice in una Rsa, non è affatto così. In un video andato virale su TikTok, condiviso il 13 marzo 2026, l’autrice racconta la sua esperienza: due decenni passati a lavorare con adulti in fine vita. “Ho assistito persone senza figli che hanno trascorso gli ultimi anni, mesi e giorni circondati da una comunità amorevole e premurosa”, dice. “Avere intorno persone che ti vogliono bene è più importante del fatto di avere figli o meno”. Il messaggio è chiaro: la qualità delle cure di fine vita non dipende dai figli, ma dai legami che si coltivano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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