Torna la Imola Fan City Experience per il Wec si farà shopping anche di sera | c' è la Night Shopping Experience

Torna a Imola la Imola Fan City Experience in occasione del Wec, con l’aggiunta della Night Shopping Experience che permetterà di fare acquisti anche in serata. La città si prepara a ospitare nuovamente l’evento, evidenziando la vicinanza tra l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e il centro urbano, che si trovano a pochi minuti di cammino. L’iniziativa coinvolge gli appassionati di motori e i visitatori, offrendo un’esperienza che unisce sport e intrattenimento.

Una prossimità reale, fisica e simbolica, che consente di vivere l’evento dentro e fuori dalla pista, in un continuum urbano che non ha eguali Imola rilancia la sua sfida e lo fa ancora una volta puntando su ciò che la rende unica nel panorama dei grandi eventi motoristici: la connessione straordinaria tra l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e il cuore della città, distanti appena 700 metri. Una prossimità reale, fisica e simbolica, che consente di vivere l’evento dentro e fuori dalla pista, in un continuum urbano che non ha eguali. “L’Autodromo e la città sono un unico sistema che lavora insieme per generare valore, occasioni e opportunità - dichiara il sindaco Marco Panieri -. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Generazione Re-Styler: ecco come gli over 50 hanno rivoluzionato il proprio look e la shopping experienceL'analisi sulle abitudini dei consumatori a cura de La Reggia Outlet: il 52% dei clienti ha un profilo dinamico e con lo sguardo alle nuove...

Leggi anche: Shopping in Love per San Valentino, Carnevale con Alice nel Paese delle Meraviglie e il K-pop Golden Experience al Maximall Pompeii

Si parla di: Torna la Imola Fan City Experience per il WEC domani calendario e mappa.

F1, arriva Imola Fan City Experience in attesa del Gp: gli eventi principaliImola si prepara al meglio per accogliere il proprio Gran Premio, dal 16 al 18 maggio, e presenta Imola Fan City Experience: un progetto che unisce cultura, mondo del motorsport, economia, identità e ... sport.sky.it

Imola fan city d’Europa: verso il Gran Premio di Formula UnoImola lancia la sua sfida al mondo e lo fa puntando su ciò che la rende unica nel calendario della Formula 1: l’incredibile connessione tra l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e il cuore della città. Una ... affaritaliani.it