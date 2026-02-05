Generazione Re-Styler | ecco come gli over 50 hanno rivoluzionato il proprio look e la shopping experience

La Reggia Designer Outlet chiude il 2025 con risultati positivi e cresce ancora. È il più grande centro commerciale del Sud Italia, e negli ultimi mesi ha visto aumentare sia le vendite che il numero di visitatori. Gli over 50, in particolare, hanno scelto di rinnovare il proprio stile, rivoluzionando l’esperienza di shopping e dimostrando una voglia di cambiamento che sorprende.

L'analisi sulle abitudini dei consumatori a cura de La Reggia Outlet: il 52% dei clienti ha un profilo dinamico e con lo sguardo alle nuove generazioni La Reggia Designer Outlet chiude il 2025 con risultati solidi e in crescita, confermandosi come il maggiore polo dello shopping nel Sud Italia. Il centro registra quasi 4,5 milioni di visitatori, con un incremento delle presenze, accompagnato da una crescita del fatturato e della spesa media rispetto all’anno precedente. In un contesto ancora sfidante per il turismo internazionale, questo segmento cresce in modo significativo grazie a un market mix sempre più diversificato, che si affianca al solido bacino di utenza locale proveniente dalla Campania e dalle regioni limitrofe.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Reggia Designer Outlet Da Wicked a La La Land: i 20 musical che hanno rivoluzionato gli ultimi 25 anni Negli ultimi 25 anni, il genere musicale ha subito trasformazioni significative, portando sul grande schermo film che hanno lasciato il segno. Cinema e pubblicità come i registi più famosi hanno rivoluzionato gli spot in opere d’autore Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Maserati Biturbo: Noblesse oblige - Davide Cironi (Dal Pollaio alla Pista Ep.3 SE05) Ultime notizie su Reggia Designer Outlet Argomenti discussi: Generazione Re-Styler: ecco l’evoluzione dei consumi e della shopping experience. Generazione Re-Styler: ecco l'evoluzione dei consumi e della shopping experienceGenerazione Re-styler: 50-65enni che hanno saputo reinventare il proprio stile e il proprio ruolo sociale, vivendo la moda come linguaggio personale ... iltempo.it Designer Outlet, nuovo anno record sospinto dalla generazione Re-styler: a Noventa 3,6 milioni di visitatoriSi affaccia in società la generazione dei Re-styler (50-65 anni). È questo il neologismo con cui McArthurGlen, il gruppo anglo-americano leader nel settore dei Designer Outlet come quello di Noventa ... corrieredelveneto.corriere.it Il bilancio del 2025 e la ricerca di mercato sulla generazione "Re-Styler" facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.