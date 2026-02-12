Shopping in Love per San Valentino Carnevale con Alice nel Paese delle Meraviglie e il K-pop Golden Experience al Maximall Pompeii

Al Maximall Pompeii sono in arrivo tre giorni di eventi dedicati a tutte le età. Per San Valentino, le coppie possono fare shopping insieme e partecipare a iniziative speciali. Per Carnevale, un’attrazione ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie porta un tocco di magia tra i locali. Infine, il weekend si chiude con il “k-pop golden experience”, un concerto che farà ballare gli appassionati di musica coreana. Tanti appuntamenti per divertirsi e vivere momenti diversi con tutta la famiglia.

Dal 11 al 14 febbraio, si parte con San Valentino "shopping in love". Il Maximall Pompeii celebra l'amore con iniziative pensate per sorprendere e coinvolgere grandi e piccini. Presso l'Infopoint in piazza centrale, è possibile rendere i regali di San Valentino ancora più speciali grazie a un servizio di confezionamento gratuito all'interno di palloncini scenografici, un'idea originale e romantica che farà brillare gli occhi di chi lo riceverà. Ma non è finita. Nelle giornate del 13 e 14 febbraio, due talentuosi caricaturisti intratterranno i visitatori realizzando ritratti e caricature dal vivo, che i fortunati ospiti potranno portare a casa come ricordo indelebile di questa esperienza.

