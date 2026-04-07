In Italia si valuta la possibilità di introdurre restrizioni energetiche a partire da maggio, con misure che potrebbero coinvolgere l’uso dei condizionatori, l’adozione di targhe alterne e lo smart working. La scuola sembra esclusa dalle limitazioni, ma la preoccupazione riguardo alla gestione dei consumi rimane alta. Le autorità stanno monitorando i livelli di produzione e consumo energetico per prevenire eventuali crisi.

Già la scorsa settimana Ryanair aveva indicato una data presunta: «Al momento i nostri fornitori di carburante possono garantire rifornimenti fino a metàfine maggio. Se la chiusura dello Stretto di Hormuz dovesse protrarsi, non possiamo escludere rischi per le forniture». Vale per i voli, con già limitazioni in alcuni aeroporti, e per molto altro. L’attacco di Usa e Israele all’Iran ha già conseguenze sul mercato energetico e ne potrebbe avere di ancora più gravi a partire dal mese di maggio indicato da molti come lo spartiacque. Il nostro Paese non ha riserve di energia sufficienti. Il governo lo sa e il viaggio degli scorsi giorni di Giorgia Meloni negli Emirati aveva lo scopo di garantire la copertura energetica per l'Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Italia a rischio lockdown energetico a maggio: limitazioni sui condizionatori, targhe alterne e smart working

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Che cosa intende il Como quando dice che in Italia ci sono "regole che limitano gli investimenti interni" Lo spiega benissimo oggi @MarcoIaria1 Le operazioni di mercato tra italiane sono garantite dalla camera di compensazione (il saldo entrate-uscite di me x.com