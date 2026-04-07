Roma, 7 aprile 2026 – Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e giunto alla settima stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21.20, dal 7 aprile. Tra gli ospiti della prima puntata Amanda Lear, in un'intervista esilarante e profonda, tra ménage a trois, arte, LSD, amori trasgressivi. A Fagnani l'artista racconta i momenti più belli e anche i più difficili della sua vita, dalla convivenza con Dalì e la moglie Gala al triangolo amoroso con Bowie, anche lui sposato, fino al doloroso ricordo del marito morto in un incendio in casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna Belve e parte col botto, Micaela Ramazzotti: “Con Virzì matrimonio senza amore. Che figuraccia la lite al ristorante”. Amanda Lear. “Dalì era impotente. I gay sono meglio”

Belve, Micaela Ramazzotti racconta la fine del matrimonio con Virzì: «Mancanza d’amore e disprezzo. Quella lite? Una figuraccia» – Il videoMicaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, che torna martedì in prima serata su Rai2.

Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi”Home > Spettacoli > Televisione > Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi” Per la prima...

Temi più discussi: Belve, nuova stagione da domani: ospiti della puntata di martedì 7 aprile; Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti; Belve torna con la settima stagione: i provini ai NIP, i fuori onda e gli ospiti della prima puntata; Belve, Francesca Fagnani torna con le sue interviste graffianti.

Torna Belve e parte col botto, Micaela Ramazzotti: Con Virzì matrimonio senza amore. Che figuraccia la lite al ristorante. Amanda Lear. Dalì era impotente. I gay ...Roma, 7 aprile 2026 – Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e giunto alla ... quotidiano.net

Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntataRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

Torna BELVE su Rai 2 - ospite Micaela Ramazzotti che parla per la prima volta della fine del matrimonio con Paolo Virzì: “Ho passato momenti bui, ero disprezzata” - facebook.com facebook

Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti x.com