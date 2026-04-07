Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì | Mi mancava l’amore era meglio non sposarsi

Nell'ultima intervista televisiva, l'attrice ha condiviso per la prima volta dettagli sulla fine del suo matrimonio con il regista. Ha affermato di aver sentito la mancanza dell’amore e ha dichiarato che, in quel momento, avrebbe preferito non essere sposata. La sua dichiarazione è arrivata in un contesto in cui ha parlato della sua esperienza personale, senza approfondire aspetti giudiziari o specifiche legali riguardanti la separazione.

Home > Spettacoli > Televisione > Per la prima volta Micaela Ramazzotti parla della fine del suo matrimonio con il regista Paolo Virzì. “Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui”, rivela l’attrice a Belve, nella prima puntata della settima stagione del programma condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 7 aprile alle 21.20 su Rai2. “Tutta questa tristezza che origine aveva?”, domanda la conduttrice e l’attrice confessa “La mancanza d’amore, l’essere disprezzata”. “‘La Prima Cosa Bella’? Non c’era bisogno di sposarmi, l’avrei... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: “Mi mancava l’amore, era meglio non sposarsi” Belve, Micaela Ramazzotti: “Con Virzì era meglio non sposarsi”(Adnkronos) – Micaela Ramazzotti, ospite stasera della prima puntata della nuova edizione di 'Belve' in prima serata su Rai2, parla in una esilarante... Belve, Micaela Ramazzotti racconta la fine del matrimonio con Virzì: «Mancanza d’amore e disprezzo. Quella lite? Una figuraccia» – Il videoMicaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, che torna martedì in prima serata su Rai2. Temi più discussi: Belve, nuova stagione da domani: ospiti della puntata di martedì 7 aprile; Belve, Micaela Ramazzotti: Con Virzì era meglio non sposarsi; Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti; Belve, la nuova stagione. Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: Mi mancava l’amore era meglio non sposarsiPer la prima volta Micaela Ramazzotti parla della fine del suo matrimonio con il regista Paolo Virzì. Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui, ... lapresse.it Micaela Ramazzotti a Belve: Con Virzì mi sono sentita disprezzata, ho vissuto momenti buiMicaela Ramazzotti a Belve parla per la prima volta della fine del matrimonio con Paolo Virzì: Ho passato momenti bui, ero disprezzata ... fanpage.it Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Virzì a Belve: "Ho sofferto per la mancanza d'amore e per l'essere disprezzata" x.com Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti - facebook.com facebook