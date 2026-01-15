La Vetrina natalizia più bella di Verbania è dello studio Mutazzi di Pallanza

Lo Studio Mutazzi di Pallanza si è aggiudicato il premio per la “Vetrina natalizia più bella di Verbania”. Il concorso, che ha coinvolto numerosi commercianti della città, si è concluso con grande partecipazione e entusiasmo, contribuendo a valorizzare il commercio locale durante le festività. Questa iniziativa ha permesso di animare le strade di Verbania e di mettere in risalto l’impegno degli esercenti nel creare atmosfere festive e accoglienti.

Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il concorso "La vetrina natalizia più bella di Verbania", iniziativa che ha animato la città durante le festività, valorizzando il commercio locale e contribuendo a creare un'atmosfera di festa, accoglienza e bellezza. Quasi quattromila i voti raccolti, di cui il 56,9 per cento incassato dai vincitori: lo Studio Mutazzi di Pallanza, premiata per l'originalità dell'allestimento, l'eleganza della composizione e la capacità di interpretare in modo creativo lo spirito natalizio, conquistando l'attenzione di cittadini e visitatori.

