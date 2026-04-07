Nei giorni precedenti la Pasqua, sulla spiaggia di Grottammare, si è verificato un evento naturale che riguarda il ritorno a nidificare del Corriere piccolo. Questo uccello, che aveva smesso di riprodursi nella zona, ha deciso di tornare a deporre le uova in un’area protetta recentemente istituita. La notizia ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati di natura, che hanno osservato con interesse questa ripresa di attività riproduttiva.

Un piccolo miracolo della natura si è compiuto nei giorni precedenti la Pasqua sulla spiaggia di Grottammare. La coppia di ‘ Corriere piccolo ’ che per due anni consecutivi ha nidificato nell’area a sud dell’arenile dell’hotel Parco dei Principi è tornata, dando ragione al Comune e ai promotori del Parco Marino del Piceno, che l’anno scorso hanno istituito il progetto ‘Naturammare’. Il Corriere Piccolo è uccello trampoliere migratore che predilige nidificare sui litorali sassosi. Proprio tra i sassi della spiaggia è stato fotografato con il tele obiettivo, da Massimo Rossi, portavoce Promotori Parco Marino del Piceno, il ritorno della piccola coppia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna a nidificare il Corriere piccolo. Una nuova area protetta in arrivo

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