Zoom Torino riapre con tante novità | la nuova area Australia e l' arrivo di una star della divulgazione zoologica

Zoom Torino riapre i battenti il 14 febbraio con una grande novità: una nuova area dedicata all’Australia. Il parco si prepara a sorprendere i visitatori con animali e ambientazioni che richiamano il continente australiano. Inoltre, c’è grande attesa per l’arrivo di una star della divulgazione zoologica, che attirerà ancora più pubblico. Il gruppo Openature, che gestisce anche il parco Natura Viva di Bussolengo, festeggia un 2025 da record e si appresta a ripartire con entusiasmo.

Openature, il gruppo alla guida del bioparco Zoom Torino e del parco Natura Viva di Bussolengo (Veneto), archivia un 2025 da record e riparte il 14 febbraio 2026 in entrambe le regioni. Con oltre 1,2 milioni di visitatori e un fatturato complessivo di 36,4 milioni di euro, il gruppo annuncia una.🔗 Leggi su Torinotoday.it

