Tremendo scontro fra moto e camion dei rifiuti | giovane centauro in gravissime condizioni
Questa mattina, i soccorritori hanno portato in ospedale un giovane motociclista rimasto coinvolto in un grave incidente sui lidi ravennati. L’impatto con un camion dei rifiuti è stato violentissimo e il ragazzo si trova ora in condizioni critiche. La strada è stata chiusa per alcune ore mentre i vigili eseguivano i rilievi.
Un gravissimo incidente si è verificato lunedì pomeriggio sui lidi ravennati, con un giovane portato in ospedale in condizioni critiche. Tutto è accaduto intorno alle 16.30 in viale delle Americhe a Punta Marina, all'altezza del civico 29. Qui per cause ancora da accertare da parte della Polizia Locale di Ravenna c'è stato un violento scontro fra una moto e un camion della nettezza urbana. L'urto fra i due mezzi è stato violento e il giovane centauro è stato catapultato a terra, alle spalle del camion. Sul posto sono accorsi subito i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. Il giovane rimasto cosciente, ma con vari traumi, tra cui una ferita importante a un arto inferiore, sarebbe stato stabilizzato sul posto e poi portato con massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
