Tremendo scontro fra moto e camion dei rifiuti | giovane centauro in gravissime condizioni

Questa mattina, i soccorritori hanno portato in ospedale un giovane motociclista rimasto coinvolto in un grave incidente sui lidi ravennati. L’impatto con un camion dei rifiuti è stato violentissimo e il ragazzo si trova ora in condizioni critiche. La strada è stata chiusa per alcune ore mentre i vigili eseguivano i rilievi.

Un gravissimo incidente si è verificato lunedì pomeriggio sui lidi ravennati, con un giovane portato in ospedale in condizioni critiche. Tutto è accaduto intorno alle 16.30 in viale delle Americhe a Punta Marina, all'altezza del civico 29. Qui per cause ancora da accertare da parte della Polizia Locale di Ravenna c'è stato un violento scontro fra una moto e un camion della nettezza urbana. L'urto fra i due mezzi è stato violento e il giovane centauro è stato catapultato a terra, alle spalle del camion. Sul posto sono accorsi subito i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero. Il giovane rimasto cosciente, ma con vari traumi, tra cui una ferita importante a un arto inferiore, sarebbe stato stabilizzato sul posto e poi portato con massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Lidi Ravennati

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lidi Ravennati

Argomenti discussi: Si schiantano contro l’albero: feriti cinque giovani, due sono gravi.

Drammatico incidente a Ponteranica, schianto tra auto e moto: tragico bilancioSchianto tra auto e moto a Ponteranica: un impatto violento che ha mobilitato soccorsi e autorità. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Scontro fra moto sul Costo: veicoli in colonna fino a Tresché ConcaDue moto si sono scontrate nel pomeriggio lungo la strada provinciale 349 del Costo a Cogollo del Cengio, all'altezza dell'ottavo tornante. Solo ferite ... ecovicentino.it