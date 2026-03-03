Lavoratori sfruttati per la raccolta di pomodori assolti due imprenditori

Due imprenditori di San Pietro in Lama sono stati assolti dall’accusa di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita nel settore della raccolta di pomodori. Anna Flora Angelelli, 64 anni, e Franco Notaro, 68 anni, erano stati portati in tribunale, ma hanno dimostrato di non essere responsabili delle accuse mosse contro di loro. La loro posizione è stata confermata in sede di giudizio.

Emesso il verdetto per i titolari dell'azienda agricola Flora, a Monteroni di Lecce, finiti al banco degli imputati nell'ambito di un'inchiesta che il 18 agosto del 2018 sfociò nell'arresto del "capo cantiere" La coppia, assistita dalle avvocate Mariangela Calò ed Elvia Belmonte, ha ottenuto un verdetto che non lascia dubbi: assoluzione "per non aver commesso il fatto". A emetterlo è stato ieri il tribunale di Lecce presieduto dalla giudice Annalisa De Benedictis. L'accusa era di aver gestito insieme al "capo cantiere", Ali Zulfiqar, 41enne pakistano, un sistema malato in cui erano tenuti sotto scacco 32 lavoratori stranieri, in contrada Puricino, a Monteroni di Lecce.