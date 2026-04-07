Torino Jarni ‘consiglia’ il colpo | Farebbe grandi cose in Italia lo vedrei bene in granata A chi si riferisce!

Durante un'intervista, l’ex calciatore croato che ha indossato la maglia del Torino nella stagione 1993-94 ha espresso un parere sulla possibilità di un trasferimento in Italia di un giocatore straniero. Ha affermato che il calciatore in questione potrebbe fare grandi cose nel nostro campionato e che sarebbe adatto alla squadra torinese. La sua analisi si concentra sulla recente crescita del Torino e sulla compatibilità del potenziale acquisto con la rosa attuale.

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