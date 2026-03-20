Ravanelli ‘sponsorizza’ il colpo della Juventus | In Italia può fare molto bene tutti gli juventini lo vorrebbero Di chi si tratta

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha commentato il recente colpo di mercato dei bianconeri. Ravanelli ha affermato che il nuovo acquisto può avere un buon impatto in Italia e ha sottolineato che molti tifosi juventini desiderano vederlo in squadra. La dichiarazione si concentra sulle aspettative legate al giocatore.

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