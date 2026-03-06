Stefan Schwoch ha espresso il suo entusiasmo per l'acquisto dei granata, commentando di aver sempre creduto nelle qualità del nuovo giocatore. Lo ha fatto nel giorno del match contro il Napoli, lasciando trasparire il suo apprezzamento pubblico per la scelta della società. Durante la giornata, ha commentato con entusiasmo il colpo di mercato, sottolineando l'importanza di questa aggiunta alla rosa.

Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Roma, la verità sul ritorno di Totti! Candela ammette: «Cosa è successo alla cena con Gasperini e quale ruolo avrà». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, Schwoch approva questo colpo: «Mai avuto dubbi sulle sue qualità, i granata hanno fatto un bell’acquisto!». Di chi si tratta

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si trattaBarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Sapete che Arisa e Serena Brancale hanno avuto lo stesso fidanzato? Ecco chi è: si tratta di un cantanteTra jazz e pop, un intreccio sentimentale nel mondo della musica: chi è l’uomo che ha fatto battere il cuore di Arisa e Serena Brancale? Leggi anche:...

Contenuti e approfondimenti su Torino Schwoch approva questo colpo Mai....

Schwoch: Napoli superiore al Verona. Conte? Spero resti. Attenzione al TorinoA Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefan Schwoch, ex Napoli. A seguire le sue parole: ... ilnapolionline.com

Torino nel segno di Simeone. Schwoch: Uno dei top in A, ora anche a Napoli lo vedonoIl Torino torna a sorridere: la vittoria ottenuta dalla squadra di Marco Baroni contro il Napoli ha dato fiducia e ottimismo ad un ambiente che sembrava aver smarrito certezze. L'ex attaccante granata ... tuttomercatoweb.com