Torino Comics e Prince Experience presentano Sonic Rewind – Millennials Night | alle OGR una notte per chi è cresciuto a pane e Pokémon

A Torino, alle OGR, si tiene Sonic Rewind – Millennials Night, un evento organizzato da Torino Comics e Prince Experience. La serata è dedicata a chi è cresciuto negli anni ’90, con riferimenti a videogiochi e cartoni animati come Pokémon. L’evento riunisce appassionati che vogliono rivivere i ricordi di un’epoca attraverso musica, giochi e immagini che hanno segnato una generazione. La serata si rivolge a chi desidera ricordare e condividere quei momenti speciali.

C'è chi la chiama nostalgia e chi, più semplicemente, voglia di cantare a squarciagola i ricordi di un'intera generazione. Sabato 18 aprile, la Sala Fucine delle OGR Torino si trasforma in un enorme dancefloor per "Sonic Rewind – Millennials Night", un nuovo format che unisce il mondo nerd di Torino Comics all'esperienza nel clubbing di Prince Experience. Il nome più atteso della serata è senza dubbio quello di Giorgio Vanni. La voce iconica delle sigle che hanno segnato gli anni '90 e 2000 — dai Pokemon a One Piece, passando per Dragon Ball — sarà il protagonista dello show "La Discoteka". Accompagnato dal DJ e musicista Daniel Tek, Vanni trascinerà il pubblico in un live dove le sigle originali si mescolano a sonorità dance moderne, trasformando i ricordi d'infanzia in puro divertimento da club. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Una notte da ‘Anni ‘90’: in piazza arriva lo spettacolo 'Rewind' con dj, animazione e scenografiePer la prima volta a Ferrara arriva ‘Rewind 90 - Big Show’ un’esperienza dedicata alla musica e all’immaginario dell’ultima decade del millennio... Enter Academy: alle OGR Torino nasce il nuovo vivaio dell’imprenditorialità giovanile internazionaleContrastare il declino demografico delle imprese giovanili attraverso un modello che unisce formazione esperienziale, ricerca accademica e un respiro... Si parla di: Nostalgia anni ’90 + dancefloor: arriva Sonic Rewind alle OGR. Torino Comics e Prince Experience presentano Sonic Rewind – Millennials Night: alle OGR una notte per chi è cresciuto a pane e PokémonC'è chi la chiama nostalgia e chi, più semplicemente, voglia di cantare a squarciagola i ricordi di un'intera generazione. Sabato 18 aprile, la Sala Fucine delle OGR Torino si trasforma in un enorme d ... torinotoday.it Torino Comics slitta: dal 30 maggio all’1 giugno a CollegnoLa XXX edizione di Torino Comics è stata riprogrammata. Inizialmente prevista dal 17 al 19 aprile, la manifestazione si svolgerà da sabato 30 maggio a lunedì 1 giugno. La nuova cornice sarà la Certosa ... it.blastingnews.com