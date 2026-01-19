Enter Academy | alle OGR Torino nasce il nuovo vivaio dell’imprenditorialità giovanile internazionale

Enter Academy, presso le OGR Torino, rappresenta un nuovo punto di riferimento per l’imprenditorialità giovanile internazionale. Questo progetto mira a contrastare il declino delle imprese giovanili attraverso un approccio integrato, che combina formazione pratica, ricerca accademica e prospettive globali. Un'iniziativa che favorisce lo sviluppo di competenze innovative e sostenibili, promuovendo una crescita stabile e duratura per i giovani imprenditori.

Contrastare il declino demografico delle imprese giovanili attraverso un modello che unisce formazione esperienziale, ricerca accademica e un respiro globale. È questa la missione di Enter Academy, il nuovo progetto strategico presentato ufficialmente mercoledì 14 gennaio presso le OGR Torino, alla presenza di istituzioni, innovatori e giovani talenti. L’iniziativa nasce come risposta diretta a un dato allarmante: nell’ultimo decennio il sistema paese ha visto scomparire oltre 153.000 imprese guidate da giovani. Per invertire questa tendenza, il Club degli Investitori, con il sostegno fondamentale della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT, ha dato vita a una fondazione senza scopo di lucro progettata per ispirare e connettere la prossima generazione di imprenditori italiani. 🔗 Leggi su Newsagent.it

