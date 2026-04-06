Dal Salento alle Molinette | rimosso tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio

Un intervento chirurgico ha permesso di rimuovere un tumore al colon grazie all’uso dell’ipnosi su un paziente rimasto sveglio. L’operazione si è svolta tra il Salento e le Molinette, ospedale di Torino, e ha coinvolto un’équipe medica specializzata. La tecnica ha consentito di eseguire l’intervento senza anestesia tradizionale, risultando un esempio di innovazione nel campo della chirurgia.

L’incredibile caso di un 76enne della provincia di Lecce, giudicato inoperabile altrove. Grazie a una tecnica d’avanguardia che unisce chirurgia "awake" e ipnosi a Torino, l'uomo è tornato a casa in pochi giorni TORINO – Un viaggio della speranza che si è trasformato in un successo della medicina internazionale. Un uomo di 76 anni, originario della provincia di Lecce, è stato protagonista di un intervento chirurgico record presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino: l’asportazione di un tumore al colon eseguita mentre il paziente era sveglio e sotto ipnosi. Il paziente soffriva di una neoplasia sanguinante al colon destro, ma il suo quadro clinico era critico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Asportato un tumore al colon su un paziente sveglio in ipnosiUn paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro... Paziente sveglio mentre gli asportano il tumore al colon: con l’ipnosi clinica "viaggia" in PugliaRitenuto inoperabile altrove, un 76esimo della provincia di Lecce è stato salvato alle Molinette di Torino grazie a una tecnica rivoluzionaria che...