Torino 76enne operato per tumore al colon usando l'ipnosi | Credeva di essere nelle campagne pugliesi

A Torino, un uomo di 76 anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la parte destra del colon mentre era cosciente, grazie all’uso dell’ipnosi. I medici hanno eseguito l’operazione senza sedazione e anestesia generale, e il paziente ha riferito di aver creduto di trovarsi nelle campagne pugliesi durante la procedura. L’intervento è stato condotto presso una struttura ospedaliera della città.