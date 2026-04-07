Torino 76enne operato per tumore al colon usando l'ipnosi | Credeva di essere nelle campagne pugliesi

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, un uomo di 76 anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la parte destra del colon mentre era cosciente, grazie all’uso dell’ipnosi. I medici hanno eseguito l’operazione senza sedazione e anestesia generale, e il paziente ha riferito di aver creduto di trovarsi nelle campagne pugliesi durante la procedura. L’intervento è stato condotto presso una struttura ospedaliera della città.

A Torino i medici hanno asportato la parte destra del colon di un 76enne mentre era sveglio, grazie all'ipnosi. È la prima volta a livello internazionale che questa tecnica è stata utilizzata per questo intervento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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