Un appassionato dei Queens Park Rangers ha visitato almeno una volta tutti i campi di calcio in Inghilterra. La sua passione lo ha portato a esplorare ogni stadio del paese, raccogliendo così un record che difficilmente verrà eguagliato. Questa impresa è stata resa nota attraverso varie fonti, senza che siano state fornite ulteriori motivazioni o dettagli sull’evento.

AGI - Un super tifoso dei Queens Park Rangers ha realizzato un primato che sarà difficile da eguagliare: in 52 anni ha visitato tutti gli stadi e i campi del calcio professionistico inglese e del sistema dilettantistico (Non-league) che comprende 996 club ripartiti su 48 divisioni, in gran parte regionali. A Pasquetta il 62enne Tony Incenzo h a assistito alla partita tra i Fulwood Amateurs e i Thornton Cleveleys, valevole per la North West Counties First Division North, nell'ultimo campo che gli mancava. Ora può dire di essere stato in tutti i 2.689 campi e di aver assistito a 5.804 partite: in pratica ha guardato calcio dal vivo per 363 giorni, un anno intero, senza nemmeno contare i minuti di recupero. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tony il super tifoso, è stato almeno una volta in tutti i campi di calcio inglesi

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