Tony Pitony, artista siciliano, ha portato il suo stile energetico anche a Londra, dove il concerto è stato completamente esaurito. Nonostante il pubblico inglese non comprenda le parole, ha dimostrato entusiasmo e reazioni positive durante tutta la serata. La sua presenza sui social e le esibizioni in Italia hanno contribuito alla sua popolarità anche nel Regno Unito.

Tony Tony Pitony continua a far parlare di sé anche fuori dall’Italia, visto che l’artista siciliano, diventato virale negli ultimi mesi grazie ai social e ai suoi concerti sopra le righe, è riuscito a conquistare anche il pubblico britannico con una performance sold out a Londra. Il concerto si è svolto nello specifico al The Garage, storico locale della capitale inglese, dove il performer ha attirato l’attenzione di molti curiosi e appassionati di musica alternativa. La particolarità della serata è che gran parte del pubblico non comprendeva le parole delle sue canzoni, ma questo non ha impedito agli spettatori di lasciarsi trascinare dall’ energia dello spettacolo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tony Pitony conquista anche Londra: i fan inglesi non capiscono una parola ma impazziscono per lui

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