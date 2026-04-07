Tonucci | Complimenti a loro Noi ce l’abbiamo messa tutta

Un dirigente sportivo ha commentato con entusiasmo la prestazione della propria squadra durante la partita, affermando che hanno dato il massimo e sfiorato l’impresa. Ha anche rivolto i complimenti alla formazione avversaria, sottolineando lo spirito di sacrificio messo in campo. La partita si è svolta allo stadio Del Duca, con la squadra di casa che ha mostrato grande determinazione contro l’Ascoli.

"Al Del Duca abbiamo sfiorato l’impresa mettendo in campo uno spirito di sacrificio unico contro un Ascoli a cui non posso far altro che i complimenti". Nelle parole di Tonucci la delusione della sconfitta non cancella l’orgoglio per aver messo in crisi la squadra più in forma del momento. In questa stagione il Picchio in casa si è trovato sotto nel punteggio al minuto novantatré soltanto due volte. La prima a novembre, nella sconfitta contro l’Arezzo, la seconda a febbraio, nel pareggio contro la Torres. La Vis, dopo essersi mantenuta in vantaggio per oltre ottanta minuti assaporava già i tre punti che per dirla alla Tonucci: "Ci avrebbero proiettato al sesto posto consentendoci di raggiungere il nostro piazzamento ideale ai playoff". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tonucci: "Complimenti a loro. Noi ce l’abbiamo messa tutta" Chivu: "Ci abbiamo provato in tutti modi, loro avevano molta più energia di noi"“Ci abbiamo provato in tutti i modi, contro una squadra molto ben organizzata con il blocco basso. Verso Milan-Como, Vojvoda: “A San Siro abbiamo la possibilità di dimostrare che ce la giochiamo anche noi”Continua l'avvicinamento a Milan-Como, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Argomenti più discussi: Tonucci: Complimenti a loro. Noi ce l’abbiamo messa tutta; Vis Pesaro, Tonucci: Rabbia e rammarico, complimenti all'Ascoli; Vis Pesaro, Tonucci: Sfiorata l'impresa, l'Ascoli ha vinto con due gran giocate. Tonucci: Complimenti a loro. Noi ce l’abbiamo messa tuttaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Il post partita di Denis Tonucci - facebook.com facebook