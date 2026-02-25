Chivu | Ci abbiamo provato in tutti modi loro avevano molta più energia di noi

Chivu attribuisce il risultato alla forte organizzazione difensiva dell’avversario e alla mancanza di occasioni per sbloccare il punteggio. La squadra ha mostrato impegno, ma non è riuscita a superare le difficoltà create dal blocco basso. La differenza di energia tra le due formazioni si è fatta sentire durante tutta la partita, nonostante gli sforzi degli atleti. Alla fine, il risultato resta difficile da cambiare.

“Ci abbiamo provato in tutti i modi, contro una squadra molto ben organizzata con il blocco basso. Non riuscire a sbloccare la partita è stato decisivo, ai ragazzi non ho niente da rimproverare perché hanno cercato in tutti i modi di farcela. C'è tanta amarezza purtroppo oggi abbiamo affrontato una squadra con molta più energia della nostra e dobbiamo fargli i complimenti perché è una squadra che merita di passare il turno”. Così l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, al microfono di Sky Sport, dopo la sconfitta martedì sera per 2-1 con il BodoGlimt a San Siro che elimina i nerazzurri dalla Champions League. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Chivu: “Spostare Barella e Zielinski Abbiamo forzato un po’ le giocate. Avevo chiesto di avere più pazienza. Volevamo destabilizzare il loro 4-4-2 veramente denso e organizzato. E non riuscivamo a fare se non qualche cross. Abbiamo avuto anche occasioni - facebook.com facebook

Chivu: “Abbiamo reagito ad ogni sconfitta. Costruito qualcosa di importante e sabato…” x.com