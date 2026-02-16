Verso Milan-Como Vojvoda | A San Siro abbiamo la possibilità di dimostrare che ce la giochiamo anche noi

Continua l'avvicinamento a Milan-Como, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Mercoledì sera alle 20:45 si giocherà il match che era stato rinviato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. I rossoneri arrivano dalla vittoria per 2-1 contro il Pisa nella sfida della 'Cetilar Arena'. La squadra di Massimiliano Allegri si trova al secondo posto in classifica con 53 punti dopo 24 uscite. Il Como è reduce dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, battuta d'arresto che rischia di complicare la rincorsa alla zona europea della squadra di Fabregas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha annunciato che la Supercoppa Italiana non sarà più caratterizzata dalla doppia semifinale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milan-Como a Perth è esistita davvero; Como, la probabile formazione: da Jesus Rodriguez e Vojvoda a Diego Carlos e Baturina; La delusione di Fabregas e Vojvoda dopo la sconfitta casalinga Streaming | DAZN IT; Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Probabili formazioni Milan-Como: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Saelemaekers, Leao, Pulisic, Nico Paz e BaturinaMilan e Como in campo nel recupero della ventiquattresima giornata: le scelte di formazione di Allegri e Fabregas. goal.com

Como, Vojvoda: Partita sporca, ma ora dobbiamo dimostrare a San SiroMergim Vojvoda, difensore del Como, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta dei lariani, maturata al Senigallia contro la Fiorentina. L'analisi. tuttomercatoweb.com

Il #Milan verso il Como: #Rabiot out, #Ricci si scalda. #Mercato: tre rinnovi in arrivo - facebook.com facebook

MN - Verso Milan-Como: domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri x.com