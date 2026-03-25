Record già battuto si punta a quota ottomila

La squadra ha già stabilito un nuovo record e ora mira a raggiungere quota ottomila. Questa sera si gioca per mantenere la posizione di testa in classifica, mentre i tifosi sono pronti a sostenere la squadra in un match che può portare a un nuovo traguardo. La sfida si presenta come un passo importante verso l’obiettivo di superare ancora i precedenti risultati.

Adesso la Vuelle vuole scalare gli Ottomila. Così come la squadra sarà chiamata stasera a difendere la vetta, anche il pubblico vuole salire sulla montagna più alta. Il record precedente, stabilito il 22 febbraio scorso nel derby contro Rimini, comunque, è già stato battuto: nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, è stata sfondata quota 7.000. La società ha aperto anche la seconda gradinata (la P) per dare modo a tutti di poter essere presenti a quello che è diventato una specie di evento al quale nessuno vuole mancare. In parterre ci saranno anche le altre squadre della città: dalle pallavoliste della Megabox, fresche vincitrici della Challenge Cup, ai calciatori della Vis fino ai rugbisti del Pesaro Rugby. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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