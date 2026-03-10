Oggi, 10 marzo, si celebra il diciottesimo compleanno di Francesco Camarda, giovane talento cresciuto nel settore giovanile del Milan e attualmente in prestito al Lecce. Durante la sua carriera ha già stabilito numerosi record e si trova ora a recuperare da un infortunio alla spalla, che ha interrotto anticipatamente la sua stagione.

Da anni sulla bocca di tutti, Francesco Camarda oggi, 10 marzo, compie 18 anni. Il talento classe 2008 cresciuto nelle giovanili del Milan, ma in prestito al Lecce, diventa maggiorenne mentre sta recuperando da un infortunio alla spalla che ha di fatto interrotto in anticipo la sua stagione. Camarda è il ragazzo dei record: dall’esordio a soli 15 anni in serie A con i colori rossoneri, al debutto in Champions a nemmeno 17 anni, al suo primo gol nella massima serie a Lecce a 17 anni e 202 giorni. Ma il suo nome girava nell’ambiente già 13enne per tutti i gol segnati nelle giovanili del Milan, in cui è entrato a soli 7 anni. Da record anche il suo rapporto con la nazionale: dall’esordio in Under 15 all’Under 21 il suo marchio nel tabellino dei marcatori non è mai mancato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francesco Camarda, il baby bomber compie 18 anni. Tutti i record che ha già battuto

