Droni non identificati sono stati avvistati sopra le abitazioni di due figure di rilievo a Washington, il segretario di Stato e il capo del Pentagono. La presenza di questi velivoli non autorizzati ha generato immediatamente un allarme di sicurezza, ma al momento non sono state fornite informazioni sulla provenienza o sui motivi di questa incursione. Nessuna persona è rimasta ferita e le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Svariati droni di cui non si conosce la provenienza sono stati avvistati sulle case del segretario di Stato americano, Marco Rubio, e del capo del Pentagono, Peter Hegseth. I due da qualche tempo vivono nella base dell’esercito a Washington, Fort McNair, per motivi di sicurezza. A svelare questa notizia sono state alcune fonti informate sui fatti, che hanno rilasciato il dettaglio al Washington post, specificando che non si è ancora capito da dove arrivino i velivoli. Allo stesso tempo, la vicenda ha fatto scattare l’allarme per la sicurezza per due delle figure chiave dell’amministrazione Trump, specialmente a seguito del conflitto in Iran. A quanto pare, per proteggere Hegseth e Rubio, è stata presa in considerazione l’idea di spostarli in un altro luogo, ma per ora rimangono lì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hegseth e Rubio in pericolo, droni non identificati sulle loro case a Washington: scatta l’allarme sicurezza

Articoli correlati

Droni non identificati sulla base Usa dove vivono Rubio e Hegseth, rafforzata sicurezza(Adnkronos) – Droni non identificati sono stati avvistati sulla base dell'Esercito a Washington dove Marco Rubio e Pete Hegseth si sono trasferiti...

Groenlandia, scatta la missione militare europea: Mosca lancia l'allarme, Washington non arretraPrende forma la missione militare europea in Groenlandia, anche se con numeri più simbolici che di vera deterrenza ma gli annunci e i primi movimenti...

Contenuti utili per approfondire Hegseth e Rubio in pericolo droni non...

Temi più discussi: L'incredibile storia delle scarpe di Trump: le regala identiche a tutti i suoi, che esagerano sulla taglia (per una battuta volgare del capo); Trump shoes, perché i fedelissimi del presidente ordinano taglie più grandi; Trump shoes, il mistero delle scarpe giganti: ecco perché i fedelissimi del presidente Usa calzano due numeri in più; La passione di Donald Trump per le scarpe: per i suoi collaboratori sono un must, taglia extralarge.

Wp: 'Droni non identificati rilevati sulla base dove vivono Rubio e Hegseth'Droni non identificati sono stati rilevati sopra la base militare dove vivono il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Lo riporta il Washington Post citando alcune font ... ansa.it

Droni non identificati sulla base Usa dove vivono Rubio e Hegseth, rafforzata sicurezza(Adnkronos) - Droni non identificati sono stati avvistati sulla base dell'Esercito a Washington dove Marco Rubio e Pete Hegseth si sono trasferiti nei mesi scorsi a vivere per ragioni di sicurezza. Lo ... msn.com

#StatiUniti "L'Iran ha terrorizzato l'America e i nostri interessi per 47 anni" e "i nostri ingrati alleati in Europa e parte della stampa dovrebbero dire solo una cosa al presidente Trump: grazie". Così il capo del pentagono Pete Hegseth. - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | "L'Iran ha terrorizzato l'America e i nostri interessi per 47 anni" e "i nostri ingrati alleati in Europa e parte della stampa dovrebbero dire solo una cosa al presidente Trump: grazie". Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. #ANSA x.com