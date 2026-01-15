Groenlandia scatta la missione militare europea | Mosca lancia l' allarme Washington non arretra

La missione militare europea in Groenlandia sta iniziando a prendere forma, con iniziative principalmente simboliche che segnano un passo importante nella presenza europea nella regione. Mentre gli interventi degli ufficiali europei sul territorio suscitano reazioni internazionali, Mosca esprime preoccupazione, e Washington mantiene una posizione di cautela. Questa fase segna un possibile incremento delle attività militari in una delle aree strategicamente più rilevanti del Nord Atlantico.

Prende forma la missione militare europea in Groenlandia, anche se con numeri più simbolici che di vera deterrenza ma gli annunci e i primi movimenti di ufficiali europei sul suolo del territorio autonomo danese è sufficiente a scatenare la "seria preoccupazione" di Mosca. Groenlandia contesa, Frederiksen: «L’ambizione americana rimane intatta» Sul fronte diplomatico, la premier danese, Mette. 🔗 Leggi su Feedpress.me

