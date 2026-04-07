In un servizio esclusivo, si mostrano immagini dal Libano, un paese segnato da bombardamenti incessanti che continuano a provocare distruzione. La situazione è caratterizzata da tensioni tra Hezbollah e gruppi di opposizione, mentre le comunità civili, in particolare quelle cristiane, si trovano nel mezzo di scontri e violenze. Le immagini riprendono scenari di devastazione e conflitto, descrivendo un fronte ancora in fiamme nonostante il passare del tempo.

Daniele Dell'Orco racconta il Libano come un fronte dimenticato ma ancora in fiamme: bombardamenti continui, un Paese diviso tra Hezbollah e oppositori, e comunità civili, soprattutto cristiane, strette tra due fuochi. Una guerra che dura da decenni e che oggi rischia di degenerare ulteriormente. Trump conferma: «Oggi l’ultimatum». Pakistan e Turchia cercano la tregua Sono ore di alta tensione quelle che sta attraversando la crisi iraniana. Stasera (alle ore 20 di Washington Dc), è prevista la scadenza dell’ultimatum fissato da Donald Trump: a meno che Teheran non riapra lo Stretto di Hormuz, il presidente statunitense, che domenica non ha escluso l’eventualità di schierare truppe di terra, si è detto pronto a colpire le infrastrutture energetiche della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | Esclusivo: le immagini dal Libano bombardato

Tivù Verità | Monsignor D'Ercole: verità scomode su Chiesa, Covid e migrantiMonsignor Giovanni D’Ercole legge il nostro tempo come un’epoca di emergenze permanenti: paura, crisi continue, identità smarrite.

Tivù Verità | Paragone: «L'ipocrisia su Pucci e le Olimpiadi»Nessuna decisione, se non l’avvio di una roadmap per chiudere un mercato unico europeo entro la fine del 2027.